Мещеряков выразил недовольство календарем "Локомотива" в начале сезона РПЛ

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Председатель совета директоров московского футбольного клуба "Локомотив" Анатолий Мещеряков остался недоволен календарем команды в начале нового сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом он заявил журналистам после встречи за Суперкубок России, в которой команда проиграла "Зениту" (1:2).

"Я не буду комментировать календарь, а то перейду на матерные слова. Вы считаете это нормально - семь игр за 21 день?" - сказал Мещеряков.

Железнодорожники начнут чемпионат гостевым матчем с казанским "Рубином" 11 августа. Далее "Локомотив" сыграет 15 августа с "Краснодаром", 19 августа - с екатеринбургским "Уралом", 23 августа - с московским "Спартаком", 26 августа - с грозненским "Ахматом", 30 августа - с петербургским "Зенитом", 13 августа - с "Ростовом".