{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

Российский боец Богатов уволен из UFC

Менеджер россиянина сообщил, что это произошло из-за нанесения запрещенных ударов в бою с бразильцем Леонардо Сантосом

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Российский боец Роман Богатов уволен из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом Богатов сообщил ТАСС.

"Да, сегодня прислали [сообщение], что разорвали контракт", - сказал боец, отметив, что организация не сообщила причину увольнения.

Менеджер Богатова Саят Абдрахманов сообщил ТАСС, что это произошло из-за нанесения запрещенных ударов в бою.

Богатов проиграл бразильцу Леонардо Сантосу в дебютном поединке в UFC на одном из турниров на "Бойцовском острове". При этом в ходе боя с россиянина были сняты два балла за нарушение правил.

Теги
ММА
Футбол в России
Дзюба играл с небольшим повреждением в Суперкубке с "Локомотивом"
Форвард забил гол в этой встрече
Читать полностью