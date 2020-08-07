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Футбол в России

Кикнадзе: вопрос об увольнении главы РПЛ Прядкина на собрании клубов не стоял

Прядкин ранее сказал, что готов уйти со своего поста в ответ на критику по организации предыдущего сезона РПЛ

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Вопрос об увольнении президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергея Прядкина не поднимался на собрании клубов. Об этом журналистам сообщил генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе.

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Прядкин ранее сказал, что готов уйти со своего поста в ответ на критику по организации предыдущего сезона Тинькофф - РПЛ.

"Я больше это вижу в прессе, чем при общении клубов, - сказал Кикнадзе. - У нас вчера было совещание, этот вопрос не стоял. Другое дело, что от лиги требуется сейчас совершенно другой уровень работы, интенсивность работы, потому что очень много тяжелых, спорных решений".

"Мы входим в сезон, который будет точно очень тяжелым. Восемь матчей после карантина нам покажутся раем. Нужны одинаковые твердые и объективные подходы", - добавил он.

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Российский футболРоссияПрядкин, Сергей Геннадьевич
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