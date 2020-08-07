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Футбол в России

Бышовец: победы в РПЛ и Кубке России психологически помогли "Зениту" выиграть Суперкубок

Бывший тренер "Зенита" и "Локомотива" проанализировал матч, открывший футбольный сезон в России

МОСКВА, 8 августа /ТАСС/. Выиграть Олимп - Суперкубок России "Зениту" помог уверенный психологический фон после побед в чемпионате и Кубке России. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России, "Зенита" и "Локомотива" Анатолий Бышовец.

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Встреча, проходившая в Москве на "ВЭБ-Арене", завершилась победой "Зенита" - 2:1.

"Победы в чемпионате и Кубке России создали фон психологической уверенности команде Сергея Семака, - сказал Бышовец. - В первом тайме "Зенит" доминировал за счет выбранного темпа, побед в микродуэлях. Во втором тайме "Локомотив" по количеству моментов не уступал. "Зенит" был ближе к схеме 4-2-4, это разрушало и ограничивало начало атак и содержание игры "Локомотива".

"Инородным телом выглядел Эдер: не было второго игрока, который мог поддержать атаку и сыграть, отвлекая внимание. На результате сказалось, что не сыграл в свою силу [Гжегож] Крыховяк. Только после забитого мяча [Ведрана] Чорлуки и выхода [Федора] Смолова картина немного изменилась: атака "Локомотива" стала более разнообразной. Концовка получилось напряженной, с интригой. "Локомотив" был близок к тому, чтобы сравнять счет", - добавил он.

В первом туре РПЛ "Локомотив" сыграет 11 августа с "Рубином", "Зенит" в этот же день встретится с "Ротором".

Теги
Российский футболБышовец, Анатолий Федорович
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