Гендиректор "Локомотива" назвал слухами информацию об интересе "Фенербахче" к Смолову

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Информация об интересе турецкого футбольного клуба "Фенербахче" к нападающему московского "Локомотива" и сборной России Федору Смолову не соответствует действительности. Об этом журналистам сообщил генеральный директор железнодорожников Василий Кикнадзе.

"Зенит" в пятый раз стал обладателем Суперкубка России

В пятницу Смолов провел первый матч за "Локомотив" после возвращения из аренды в испанской "Сельте". Железнодорожники на "ВЭБ-Арене" проиграли петербургскому "Зениту" (1:2) во встрече за Олимп - Суперкубок России. Форвард вышел на поле на 62-й минуте и не смог отметиться результативными действиями. Ранее турецкое издание TRT Spor сообщило о том, что "Фенербахче" сделал предложение "Локомотиву" по трансферу 30-летнего нападающего.

"Информация об интересе "Фенербахче" к Смолову? Да, [это слухи], - сказал Кикнадзе. - По крайней мере я не понимаю, откуда источники".

"Остается ли он в команде? Никогда не говори "никогда". Но по состоянию на сегодняшний день он игрок "Локомотива", - добавил гендиректор московского клуба.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что состав "Локомотива" пополнит белорусский нападающий солигорского "Шахтера" Виталий Лисакович. По неофициальной информации, 22-летний форвард уже прошел медосмотр для перехода. "Когда подпишем договор? Я надеюсь, в недалеком будущем", - прокомментировал Кикнадзе.

"Когда я получаю рапорт руководителя медицинской службы, могу считать, что игрок прошел медосмотр. Знаю, что у него часть медосмотра впереди, пока рапорта по ней я не имею", - подчеркнул гендиректор "Локомотива".