Сальников: смерть Геннадия Турецкого - это большая утрата для международного плавания

МОСКВА, 7 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Смерть тренера Геннадия Турецкого стала печальной новостью для любителей плавания в России, с его именем связано очень много ярких побед, в том числе четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Попова. Об этом ТАСС рассказал президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

В пятницу тренер по плаванию Турецкий скончался на 72-м году жизни. Причиной его смерти стал обширный инсульт.

"Это печальная новость для всех нас, любителей плавания, с его именем связано очень много ярких побед, в том числе российских пловцов, в первую очередь Александра Попова, - сказал Сальников. - Конечно, это большая утрата для российского и международного плавания. Я думаю, что все спортивное сообщество скорбит, мы соболезнуем его семье и близким".

"Он был целеустремленным человеком. Умел настроить спортсменов на взятие новых рубежей и, конечно, нестандартный подход к достижению целей. У него была своя философия, которая занимала особое место в его методике подготовки. Спортсмен должен был поверить в него и принять его философию для того, чтобы дальше развиваться", - добавил собеседник агентства.

В 1996 году Турецкий получил гражданство Австралии. Также он тренировал двукратного олимпийского чемпиона Майкла Клима и пятикратного чемпиона Игр Иэна Торпа.