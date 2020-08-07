Гендиректор "Зенита": ставили задачу взять реванш у "Локомотива" в Суперкубке

"Зенит" выиграл у "Локомотива" в Москве со счетом 2:1. В июле прошлого года "Локомотив" в матче за Суперкубок победил "Зенит" - 3:2.

"Этот приз, который разыгрывается в одном матче, престижный. Проиграв в прошлом году, у нас стояла задача взять реванш, и мы очень рады, что выиграли в интересной борьбе. "Локомотив" - очень достойная команда, Смолов во втором тайме блестяще себя проявил", - сказал Медведев.

"Думаю, игра доставила удовольствие болельщикам как на стадионе, так и у телевизоров и мониторов. Чем больше будет таких матчей по качеству и накалу, тем привлекательней будет наш футбол", - добавил он.

Медведев оценил дебют хорватского защитника "Зенита" Деяна Ловрена. "Его дебют был успешным, несколько раз в критических ситуациях он по-настоящему спас. Что касается гола [Ведрана] Чорлуки, мы еще не разобрались, кто виноват. Но и Чорлука же не первоклассник, умело подключился", - отметил он.

Матч первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги "Зенит" проведет в Волгограде против "Ротора" 11 августа.