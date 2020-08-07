"Манчестер Сити" обыграл "Реал" и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

ТАСС, 7 августа. Английский "Манчестер Сити" победил на своем поле со счетом 2:1 испанский "Реал" в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов. Турнир был возобновлен в пятницу после вызванной пандемией паузы.

Голы в составе "Манчестер Сити" забили Рахим Стерлинг (9-я минута) и Габриэл Жезус (68). У "Реала" отличился Карим Бензема (28). Из-за дисквалификации встречу пропустил капитан мадридцев Серхио Рамос.

Первая встреча прошла в Мадриде и завершилась со счетом 2:1 в пользу английского клуба. По сумме двух встреч "Манчестер Сити" вышел в четвертьфинал, соперником команды Пепа Гвардиолы станет французский "Лион".

"Реал" является рекордсменом по числу побед в Лиге чемпионов (13). С 2016 по 2018 год мадридский клуб под руководством нынешнего главного тренера Зинедина Зидана трижды подряд выигрывал Лигу чемпионов (ранее ни одному из клубов не удавалось сделать это дважды подряд). "Реал" впервые в истории не смог преодолеть раунд плей-офф Лиги чемпионов под руководством Зидана, который вернулся в клуб в марте 2019 года.

Лига чемпионов была приостановлена в марте из-за пандемии коронавируса. Начиная с четвертьфинала все матчи турнира пройдут без зрителей в Лиссабоне, противостояния будут состоять из одной встречи. Игры будут проходить без зрителей до дальнейших указаний.