Всероссийский олимпийский день и День физкультурника отпразднуют 8 августа в "Лужниках"

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Масштабный спортивный праздник, посвященный Всероссийскому олимпийскому дню и Дню физкультурника, пройдет в субботу в московских "Лужниках". Организаторами мероприятия, которое будет проводиться и в других городах страны, являются Олимпийский комитет России (ОКР), Министерство спорта России и региональные олимпийские советы.

Праздник спорта пройдет при соблюдении необходимых мер безопасности участников и гостей мероприятия. Всех любителей спорта, которые придут в "Лужники", ждет насыщенная спортивно-развлекательная и культурная программы. Они смогут посетить свыше 50 разных стендов и шатров, где будут представлены различные олимпийские и неолимпийские виды спорта. У каждого посетителя будет возможность позаниматься на симуляторах и тренажерах, подробно узнать об инвентаре и экипировке атлетов, пообщаться с олимпийцами и ветеранами спорта, в том числе с героями московской Олимпиады 1980 года.

Главными действующими лицами праздника в "Лужниках" традиционно станут прославленные отечественные спортсмены. На отдельной площадке будет представлена уникальная экспозиция, посвященная 40-летнему юбилею Игр 1980 года. Значки, билеты, сувениры, спортивная форма и другие олимпийские артефакты должны привлечь внимание даже тех людей, кто далек от спорта. Все желающие получат возможность подержать в руках и сфотографироваться с настоящими факелами Олимпийских игр 1980 и 2014 годов.

"В этом году мы проводим наш праздник совместно с Всероссийским олимпийским днем. Жителей регионов страны ждут различные физкультурные и спортивные мероприятия, соревнования по баскетболу "Оранжевый мяч", фитнес-мероприятие "Оздоровительный спорт - в каждую семью", общение с олимпийскими чемпионами, мастер-классы, конкурсы и викторины на спортивную тематику. Уверен, что после пандемии многие россияне соскучились по массовым спортивным мероприятиям и с удовольствием примут участие в нашем празднике", - заявил в своем поздравлении с Днем физкультурника министр спорта Олег Матыцин.

Президент ОКР Станислав Поздняков назвал Всероссийский олимпийский день одним из главных и самых масштабных массовых спортивно-культурных праздников. "Традиционно в рамках многочисленных мероприятий, приуроченных к этому событию, на спортивные площадки и стадионы выходят сотни тысяч любителей здорового образа жизни всех возрастов, чтобы вместе с руководителями местных органов власти, министерств спорта, олимпийских советов и спортивных федераций принять участие в разнообразных соревнованиях и мастер-классах под руководством олимпийских чемпионов и призеров разных лет, развлекательно-познавательных конкурсах и викторинах на знание истории Олимпийских игр и достижений наших чемпионов. На Олимпийском дне скучно не бывает никому", - считает глава ОКР.