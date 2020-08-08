СМИ: прокуратура Парагвая не стала просить реальный срок для Роналдиньо

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 августа. /ТАСС/. Прокуратура Парагвая просит суд назначить экс-футболисту сборной Бразилии Роналдиньо и его брату Роберто де Ассису условное наказание за въезд в страну по поддельным документам. Об этом сообщила в пятницу местная газета ABC Color.

По информации издания, обвинение также ходатайствовало о назначении братьям штрафа в совокупном размере $200 тыс. в качестве компенсации ущерба. Если суд поддержит доводы прокуратуры, оба смогут покинуть Парагвай и вернуться на родину для отбывания условного наказания, в течение которого они будут вынуждены ежеквартально отмечаться в бразильских правоохранительных органах. В случае звезды футбола речь идет об одном годе, в то время как его брату предлагается установить вдвое больший срок.

Роналдиньо и его брат были задержаны в Асунсьоне 4 марта после того, как прибыли в Парагвай по поддельным паспортам. При обыске в их гостиничных номерах были обнаружены фальшивые парагвайские паспорта на их имена. Тогда суд оставил знаменитостей под стражей в следственном изоляторе, опасаясь того, что они могут бежать из страны. В начале апреля они были отпущены под залог и с тех пор находятся под домашним арестом в одной из гостиниц Асунсьона.