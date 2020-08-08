Три титула за 33 дня. Футболисты "Зенита" выиграли Суперкубок России

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" в пятницу в Москве на "ВЭБ-Арене" обыграл столичный "Локомотив" в матче Олимп - Суперкубка России по футболу. Подопечные Сергея Семака завоевали третий титул за 33 дня, ранее они стали чемпионами России (5 июля) и обладателями Олимп - Кубка России (25 июля).

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В прошедшем матче голами в составе "Зенита" отметились нападающий Артем Дзюба (14-я минута), который после ухода из клуба защитника Бранислава Ивановича стал новым капитаном команды, и полузащитник Магомед Оздоев (69). Единственный мяч в составе "Локомотива" забил защитник Ведран Чорлука (72). Первую встречу за "Зенит" провел перешедший из английского "Ливерпуля" хорватский защитник Деян Ловрен. Команды четвертый раз встречались в матче за Суперкубок России, что является рекордом турнира. Трижды трофей завоевывал "Зенит" (2008, 2015, 2020), в активе "Локомотива" значится только одна победа (2019). Петербуржцы стали победителями турнира пятый раз в истории - в 2011 и 2016 годах они обыгрывали московский ЦСКА. Благодаря очередному успеху клуб получил кубок на вечное хранение. Этот трофей стал 17-м в российской истории "Зенита". Также в его активе значатся шесть чемпионских титулов (2007, 2010, 2012, 2015, 2019, 2020), четыре победы в Кубке России (1999, 2010, 2016, 2020), Кубок и Суперкубок УЕФА (2008). "Локомотив" участвовал в матче за Суперкубок России на правах команды, занявшей второе место в чемпионате, так как "Зенит" выиграл два главных трофея прошлого сезона. В активе железнодорожников есть три победы в Суперкубке России (2003, 2005, 2019). При этом они уступили в турнире четвертый раз. Без аншлага Вмещающая 30 457 зрителей "ВЭБ-Арена" в пятницу могла быть заполнена на 25%. Из-за эпидемиологической обстановки и требований по соблюдению социальной дистанции на встречу могли попасть не более 7,6 тыс. болельщиков. Однако матч за Суперкубок России не смог собрать максимальное количество зрителей - на стадионе за игрой наблюдали 5 942 человека. "Зенит" был номинальным хозяином поля, но его болельщики расположились на трибуне S, часть которой традиционно выделяется поклонникам гостевых команд. Фанаты "Локомотива" заняли трибуну A, где во время большинства матчей находятся болельщики ЦСКА. При этом перед стартовым свистком команды вышли на поле под ту же музыку, что и на домашних играх.

Болельщики "Зенита" провели стартовые 10 минут в тишине, почтив память известного фаната клуба Алексея Утова, за плечами которого было 403 выезда. Он скончался 24 июля в возрасте 55 лет. Поклонники "Локомотива" начали новый сезон так же, как провели летнюю часть прошлого розыгрыша. Они скандировали призывы к отставке в адрес генерального директора клуба Василия Кикнадзе и кричалки в поддержку бывшего главного тренера команды Юрия Семина. Первый тайм не изобиловал опасными моментами и завершился со счетом 1:0 в пользу "Зенита". После перерыва соперники играли на встречных курсах, но продуктивнее вновь оказались подопечные Семака - Оздоев отметился точным ударом со средней дистанции и удвоил преимущество. "Локомотив" стал активнее атаковать, но в большинстве моментов команда не доводила дело до решающего удара. Единственный раз это получилось сделать у Чорлуки, однако гол не спас сербского специалиста Марко Николича от первого поражения в качестве главного тренера команды. Регламент утвердили в день игры Матч за Суперкубок России мог пройти без дополнительного времени в случае ничьей. Сообщалось, что за такой вариант выступал Первый канал, который транслировал игру. За два часа до начала матча бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) утвердило регламент, где были прописаны дополнительное время в случае ничьей по итогам 90 минут, а также пять замен в основное время и еще одна в дополнительное для каждой из команд. В перерыве матча президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин в рамках встречи с журналистами высказался по поводу данной ситуации. "Мы рассматривали возможность, учитывая плотный календарь, отмены дополнительного времени. Но вовремя не успели сообщить клубам, поэтому решили ничего не менять. Нельзя принимать такое решение за несколько часов до матча. Это ни в коем случае не связано с Первым каналом - с ним была договоренность о том, что матч будет показан в полном объеме", - заявил он.

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Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе после игры в резкой форме высказался по поводу ситуации с регламентом. "Надо поздравить "Зенит" и отметить плохую организацию матча, - сказал он в разговоре с журналистами. - Регламент, который утверждается в день матча, можно назвать позором. Но это не особо важно, счет на табло". "Сыграли неплохо, но для победы не хватило, - добавил он. - Посмотрим, еще в сезоне встретимся. Если мы серьезно относимся к соревнованию, то утверждать регламент за шесть часов до матча нельзя. Думаю, с этим никто спорить не будет". За день до игры журналист Сергей Егоров сообщил, что тесты на коронавирусную инфекцию семи игроков "Зенита" дали сомнительный результат, в тот же день клуб из Санкт-Петербурга опроверг эту информацию. Кикнадзе после игры сказал, что обсуждал данный вопрос с генеральным директором "Зенита" Александром Медведевым. "Он заверил, что единственная проблема была изолирована", - отметил гендиректор "Локомотива". Реванш за прошлогоднее поражение Медведев в разговоре с ТАСС сказал, что команда держала в уме поражение от "Локомотива" в июле 2019 года в матче за Суперкубок России. "Проиграли в прошлом году, у нас стояла задача взять реванш, мы очень рады, что выиграли в интересной борьбе, - сказал он. - "Локомотив" является очень достойной командой, Смолов во втором тайме блестяще себя проявил". "Думаю, игра доставила удовольствие болельщикам на стадионе и у телевизоров. Чем больше будет таких матчей по качеству и накалу, тем привлекательней станет наш футбол", - добавил собеседник агентства.

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Главный тренер "Зенита" Сергей Семак признал, что матч против "Локомотива" получился тяжелым. "Были какие-то помарки, но все проявили себя хорошо, - отметил специалист. - Если в финале Кубка России мы обязаны были выигрывать, то сегодня соперник был принципиальным, получилась хорошая игра. Концовка была нервной, мы проявили самоотдачу и добились победы". Также Семак отметил, что новый капитан "Зенита" Дзюба, который стал автором первого гола во встрече, вышел на поле с небольшим повреждением. "Он играл по своему графику, весь матч был не готов провести. Если бы пришлось играть дополнительное время, мы бы меняли футболистов, думая о следующей встрече", - сказал главный тренер "Зенита". Наставник "Локомотива" Николич посетовал, что у его команды были проблемы с реализацией. "У нас были моменты, но мы забили только один мяч. Я никогда не комментирую индивидуальную игру своих футболистов, скажу им об этом в нашей раздевалке", - подчеркнул сербский специалист.

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