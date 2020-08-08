"Чикаго" преодолел предварительный раунд плей-офф НХЛ, победив "Эдмонтон"

В составе победителей голами отметились Брэндон Саад (6-я минута), Мэттью Хаймор (8) и Доминик Кубалик (49). У проигравших отличились Джош Арчибальд (1) и Райан Нюджент-Хопкинс (23).

ТАСС, 8 августа. "Чикаго" одержал победу над "Эдмонтоном" со счетом 3:2 в четвертом матче серии предварительного раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Эдмонтоне без зрителей.

"Чикаго" выиграл серию со счетом 3-1. Клуб стал шестой командой, преодолевшей предварительный раунд. Ранее в следующую стадию вышли "Каролина", "Калгари", "Нью-Йорк Айлендерс", "Аризона" и "Монреаль".

До пятого матча дошло противостояние "Коламбуса" и "Торонто". "Коламбус" вел по ходу четвертой встречи со счетом 3:0 (одну из шайб забросил российский защитник Владислав Гавриков), но в итоге уступил в овертайме - 3:4. Теперь в серии установилось равенство (2-2). Заключительная встреча пройдет 9 августа.

Сезон НХЛ возобновился 1 августа. Команды, занявшие первые четыре места в своих конференциях, разбиты на две группы, они сыграют круговой турнир для определения номера посева. Победители будут встречаться на каждой последующей стадии с командами, имеющими самый низкий рейтинг из оставшихся в розыгрыше. Еще 16 клубов играют квалификационный раунд за право попасть в четвертьфинал конференции.