СМИ: футболист "Барселоны" Коутиньо может перейти в "Арсенал"

ТАСС, 8 августа. Бразильский полузащитник испанской "Барселоны" Филиппе Коутиньо может стать футболистом английского "Арсенала". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал The Gooner.

По информации источника, 28-летний футболист посетил тренировочную базу "Арсенала". Вместе со своими представителями он обсудил переход в лондонский клуб. Отмечается, что стороны пришли к согласию по всем деталям личного контракта.

В текущем сезоне Коутиньо выступает на правах аренды за немецкую "Баварию". За клуб из Мюнхена бразилец провел 34 матча, забив девять мячей и отдав восемь голевых передач. В его активе трофеи чемпионата и Кубка Германии.

В "Барселону" Коутиньо перешел в 2018 году из английского "Ливерпуля" за рекордные для испанского клуба €145 млн. Вместе с "Барселоной" полузащитник стал двукратным чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка Испании. Также он выступал за итальянский "Интер", бразильский "Васко да Гама" и испанский "Эспаньол".

В составе сборной Бразилии Коутиньо провел 61 матч, в которых забил 17 мячей. В 2019 году полузащитник вместе с национальной командой стал победителем Кубка Америки.