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Футбол в России

В Башкирии разрешили проведение матчей РПЛ при заполнении стадиона не более чем на 25%

Новый сезон РПЛ стартует 8 августа

ТАСС, 8 августа. Проведение матчей сезона Тинкофф - Российской премьер-лиги разрешено в Башкирии при заполнении трибун на 25% от вместимости стадиона. Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности внес глава Башкирии Радий Хабиров, сообщили журналистам в пресс-службе главы региона.

"Проведение матчей Российской премьер-лиги сезона 2020/2021 разрешается при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований и при условии заполнения зрительских трибун не более 25% от вместимости стадиона", - отмечается в сообщении.

"ГУП "Башавтотранс" и частные перевозчики обязаны обеспечить наличие в салоне автобусов дезинфицирующих средств и не допускать пассажиров без масок", - отмечается в сообщении.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Башкирии подтверждено 6 990 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 5 385 человек выздоровели, 24 пациента умерли.

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