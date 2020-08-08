Чернышенко: все, для кого спорт стал нормой жизни, проводят День физкультурника вместе

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поздравил россиян с Днем физкультурника, отметив, что почти 60 миллионов граждан регулярно занимаются спортом. Заявление Чернышенко предоставлено ТАСС его пресс-службой.

Пять историй из разных уголков страны про тех, кто влюбился в спорт

Спортивная держава. Пять историй из разных уголков страны про тех, кто влюбился в спорт

"Поздравляю вас с Днем физкультурника - праздником массового спорта, - сказал Чернышенко. - Вместе с нами его отмечают почти 60 миллионов россиян, регулярно занимающихся спортом и физической культурой. В нашей стране сегодня открываются новые спортивные площадки, проводятся спортивные мастер-классы, массовые соревнования. Все, для кого спорт стал нормой жизни, проводят этот день вместе".

"В этом году нас ждет много спортивно-массовых мероприятий - Всероссийский день бега "Кросс нации", первые Всероссийские уличные игры, спортивно-оздоровительные фестивали. Без сомнения, мы будем проводить их, как и планировали - с увлечением и хорошим настроением", - добавил вице-премьер.

День физкультурника в России отмечают каждую вторую субботу августа.