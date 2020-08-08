Дочь Тутберидзе фигуристка Диана Дэвис впервые вышла на лед после перелома ноги

ТАСС, 8 августа. Российская фигуристка Диана Дэвис впервые провела тренировку на льду после перелома ноги. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Instagram спортсменки.

Ранее Дэвис сообщила, что пропустит контрольные прокаты перед началом сезона из-за перелома ноги, но будет готовиться к сезону. Дэвис выступает в танцах на льду, ее партнером является Глеб Смолкин. 17-летняя фигуристка - дочь российского тренера Этери Тутберидзе.

"Первые шаги на льду после травмы. Семь недель в гипсе, пока сложно даже ходить. Впереди еще реабилитация и только 15 минут льда в день. Но я счастлива вернуться на лед", - написала Дэвис.

"Диша, я с тобой", - прокомментировала видео Тутберидзе в Instagram-сторис.

В прошедшем сезоне Дэвис и Смолкин стали бронзовыми призерами чемпионата России среди юниоров. В финале юниорского Гран-при танцевальный дуэт показал шестой результат, на юниорском чемпионате мира Дэвис и Смолкин стали пятыми.