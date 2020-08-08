Васильева выступит на чемпионате России по биатлону вскоре после окончания дисквалификации

МОСКВА, 8 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Биатлонистка Маргарита Васильева, отбывающая дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, весной следующего года намерена выступить на чемпионате России, который станет для нее первым турниром после окончания срока отстранения. Об этом ТАСС рассказала тренер биатлонистки Людмила Панова.

Васильева 17 сентября прошлого года была дисквалифицирована на 18 месяцев за пропуск внесоревновательного тестирования. Возобновить карьеру она сможет в марте следующего года, незадолго до начала чемпионата России, который пройдет в Ханты-Мансийске.

"Она продолжает самостоятельно тренироваться, желание вернуться у нее есть, с этой мыслью она не расстается, - сказала Панова. - Настроение у нее боевое, первым соревнованием после возвращения должен стать чемпионат России в Ханты-Мансийке. До него времени еще много, однако база закладывается летом".

Васильева, которой в июне исполнилось 29 лет, в общей сложности пропустит два международных сезона. За сборную она дебютировала в позапрошлом году. На этапе Кубка мира в немецком Оберхофе она в составе сборной России заняла первое место в эстафете. В личных гонках биатлонистка не поднималась выше 13-го места.

Чемпионат России пройдет с 29 марта по 5 апреля.