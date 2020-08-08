Победитель US Open Вавринка отказался от участия в турнире в 2020 году

ТАСС, 8 августа. Победитель Открытого чемпионата США 2016 года швейцарский теннисист Стэн Вавринка отказался от участия в турнире в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Комментарий 35-летнего спортсмена приводит швейцарская радиостанция RTS .

Открытый чемпионат США запланирован на период с 31 августа по 13 сентября. Ранее от участия в турнире отказались австралийка Эшли Барти, испанец Рафаэль Надаль, нидерландка Кики Бертенс, а также россиянка Анастасия Павлюченкова.

"Я не хочу ехать в США в текущих условиях, в Нью-Йорке особая ситуация с коронавирусом. Календарь турниров после Открытого чемпионата США будет сложным, если бы турнир в Вашингтоне не был отменен, то мой выбор мог быть другим. Есть много вопросов, связанных с карантином, много и сомнений по поводу проведения Открытого чемпионата США", - сказал Вавринка.

Вавринка - победитель Открытых чемпионатов Австралии (2014), Франции (2015) и США (2016), на Уимблдоне его лучшим результатом является выход в четвертьфинал (2014, 2015). Всего в его активе 16 побед на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в рейтинге ассоциации он занимает 17-е место.