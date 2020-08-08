{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
День физкультурника и Всероссийский олимпийский день

Матыцин открыл празднование Дня физкультурника в Лужниках

Министр спорта выразил признательность мэру Москвы Сергею Собянину, департаменту спорта города за проведение мероприятия в непростой период
Министр спорта РФ Олег Матыцин Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин дал старт праздничным мероприятиям в Лужниках по случаю Дня физкультурника.

На эту тему
Чернышенко: все, для кого спорт стал нормой жизни, проводят День физкультурника вместе

День физкультурника в России отмечают каждую вторую субботу августа. Московские Лужники в этом году стали центральной площадкой празднования.

"С праздником, дорогие москвичи. Это историческое место, Мекка спорта России, - сказал Матыцин. - Москва первой выходит из сложной ситуации и показывает, как уверенно нужно преодолевать сложности".

Министр спорта выразил признательность мэру Москвы Сергею Собянину, департаменту спорта города за проведение мероприятия в непростой период.

"Этот год юбилейный, - сказал глава Департамента спорта города Москвы Алексей Кондаранцев. - 40 лет спустя после московской Олимпиады мы сохраняем традиции и дань уважения тем, кто ковал спортивную славу нашей страны. День физкультурника - это день спортсменов, тренеров, профессионалов и любителей, болельщиков, практически всех жителей нашей страны. Сегодня мы собрались, чтобы вместе посоревноваться, отпраздновать и поздравить друг друга с этим праздником".

Теги
Матыцин, Олег ВасильевичДень физкультурника и Всероссийский олимпийский день
US Open
Победитель US Open Вавринка отказался от участия в турнире в 2020 году
Ранее от участия в турнире отказались австралийка Эшли Барти, испанец Рафаэль Надаль, нидерландка Кики Бертенс, а также россиянка Анастасия Павлюченкова
Читать полностью