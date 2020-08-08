Матыцин открыл празднование Дня физкультурника в Лужниках

Чернышенко: все, для кого спорт стал нормой жизни, проводят День физкультурника вместе

День физкультурника в России отмечают каждую вторую субботу августа. Московские Лужники в этом году стали центральной площадкой празднования.

"С праздником, дорогие москвичи. Это историческое место, Мекка спорта России, - сказал Матыцин. - Москва первой выходит из сложной ситуации и показывает, как уверенно нужно преодолевать сложности".

Министр спорта выразил признательность мэру Москвы Сергею Собянину, департаменту спорта города за проведение мероприятия в непростой период.

"Этот год юбилейный, - сказал глава Департамента спорта города Москвы Алексей Кондаранцев. - 40 лет спустя после московской Олимпиады мы сохраняем традиции и дань уважения тем, кто ковал спортивную славу нашей страны. День физкультурника - это день спортсменов, тренеров, профессионалов и любителей, болельщиков, практически всех жителей нашей страны. Сегодня мы собрались, чтобы вместе посоревноваться, отпраздновать и поздравить друг друга с этим праздником".