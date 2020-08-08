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Шахматные турниры

Филатов: Непомнящему нужно беречь себя во время пандемии, держа в уме турнир претендентов

Всемирная шахматная онлайн-олимпиада проходит с 25 июля по 30 августа
Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов Юрий Машков/ТАСС
Описание
Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов
© Юрий Машков/ТАСС

МОСКВА, 8 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий должен быть осторожным во время пандемии коронавируса и свои матчи Всемирной шахматной онлайн-олимпиады проводить из дома. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов.

Всемирная шахматная онлайн-олимпиада проходит с 25 июля по 30 августа. Сборная России начнет выступление с плей-офф, который стартует 19 августа.

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"Часть нашей сборной будет проводить матчи олимпиады из шахматного клуба в Москве, часть - будет играть в домашних условиях, - сказал Филатов. - Отмечу, что мы стараемся сберечь Яна Непомнящего и настаиваем, чтобы он играл из дома. Потому что в сентябре-октябре, надеемся, возобновится прерванный [из-за пандемии коронавируса] турнир претендентов, а он там лидер. Мы с ним общались - ему надо быть очень осторожным".

Турнир претендентов стартовал в Екатеринбурге 15 марта (первый тур прошел 17 марта), но был приостановлен 26 марта из-за пандемии коронавируса. Участники успели провести все партии первого круга. Победитель соревнования получит право провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

В турнирной таблице турнира претендентов лидерство делят Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв (по 4,5 очка), далее идут россиянин Александр Грищук, нидерландец Аниш Гири, американец Фабиано Каруана, китаец Ван Хао (все - по 3,5), россиянин Кирилл Алексеенко и китаец Дин Лижэнь (оба - по 2,5).

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