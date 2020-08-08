В "Спартаке" 90% заболевших коронавирусом хоккеистов вернулись в строй

МОСКВА, 8 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Около 90% хоккеистов московского клуба "Спартак", заболевших коронавирусом, вернулись в строй. Об этом сообщил ТАСС первый вице-президент и генеральный менеджер "Спартака" Алексей Жамнов.

В июле сообщалось, что несколько игроков "Спартака" заболели коронавирусом, из-за чего команде пришлось досрочно завершить тренировочный сбор в подмосковном Новогорске. В настоящий момент "Спартак" находится на сборе в Подмосковье, первый товарищеский матч запланирован на 23 августа против "Амура" в Москве.

"Можно сказать, 90% игроков вернулись в строй, ребята тренируются. Есть еще те игроки, которые после коронавируса проходят процесс реабилитации", - сказал Жамнов.

В пятницу руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) обнародовало календарь регулярного чемпионата. Первый матч красно-белые проведут 3 сентября с "Локомотивом" в Ярославле, первую домашнюю встречу - 9 сентября с "Салаватом Юлаевым". "Адекватный календарь. Да, есть тяжелые месяцы, но они были и в прошлых сезонах, от этого никуда не денешься", - отметил Жамнов.

Новый сезон КХЛ стартует 2 сентября.