Резервный судья матча РПЛ "Ротор" - "Зенит" заменен из-за подозрения на коронавирус

ТАСС, 8 августа. Резервный судья матча первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между волгоградским "Ротором" и петербургским "Зенитом" Евгений Кукуляк заменен в связи с подозрением на заражение коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

О результате тестирования на коронавирусную инфекцию у Кукуляка станет известно в течение трех дней после проверки Роспотребнадзором. На матче его заменит Игорь Панин.

"Ротор" сыграет в элитном дивизионе чемпионата России впервые с 2004 года, команда 11 августа примет действующего чемпиона страны "Зенит". Начало встречи - 18:00 мск.