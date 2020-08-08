Чемпионка Европы по бобслею Сергеева пропустит сбор национальной команды в Парамонове

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Чемпионка Европы по бобслею 2020 года Надежда Сергеева с разрешения тренерского штаба пропустит очередной тренировочный сбор национальной команды, который стартует 8 августа в подмосковном Парамонове. Об этом ТАСС сообщил старший тренер сборной России Павел Щегловский.

"Сегодня команда заезжает на очередной сбор в Парамонове, - сказал Щегловский. - Сначала спортсмены и тренеры пройдут тестирование на коронавирус, а потом, в случае успешного прохождения тестов, приступят к тренировкам. До 25 августа будем работать на стартовой эстакаде".

"На сбор приедут практически все сильнейшие. Не будет только победителя юниорского чемпионата мира Ростислава Гайтюкевича, который продолжит готовиться к сезону со своим тренером, а также чемпионки Европы Надежды Сергеевой. Нам сейчас важнее, чтобы быстрее набрали кондиции разгоняющие, а готовность пилотов будет проверяться позднее", - подытожил тренер.

Сергеева и разгоняющая Елена Мамедова в феврале в латвийской Сигулде впервые в истории отечественного женского бобслея завоевали титулы чемпионок Европы.