Скелетонистка Никитина не переживает из-за того, что старт сезона может быть отложен

"Подготовка к сезону сейчас в полном разгаре, у меня все очень здорово складывается, я набрала отличную форму, - сказала Никитина. - Я бью свои личные рекорды, так что пока все идет по плану. Но на лед мы еще не выходили, ледовые тренировки начнутся в сентябре".

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Чемпионка Европы по скелетону 2020 года россиянка Елена Никитина не переживает из-за того, что старт нового международного сезона может быть отложен в связи с пандемией коронавируса. Об этом она рассказала ТАСС.

"Переживаю ли я, что пандемия может негативно отразиться на календаре ближайшего сезона? Если честно, то нет. Я свое отпереживала в 2018 году, когда меня не допустили до Олимпиады, поэтому как будет, так будет", - добавила собеседница ТАСС.

Очередной сбор национальной команды по скелетону стартовал в Павловске Воронежской области 7 августа. "На этот сбор я приеду с небольшим запозданием. Олимпийский комитет России попросил меня сегодня прийти на Олимпийский день в Лужниках, поэтому я сейчас не с командой. Но сразу после его окончания я на машине отправлюсь в Павловск", - заявила Никитина.

Первый этап Кубка мира сезона-2020/21 должен пройти с 27 по 29 ноября в латвийской Сигулде. Чемпионат мира пройдет с 5 февраля по 14 февраля 2021 года в американском Лейк-Плэсиде.

"Если говорить про мои задачи на сезон, то они максимальные. Чемпионат мира в 2021 году пройдет в Лейк-Плэсиде, ничего плохого про эту трассу я не могу сказать", - заключила спортсменка.