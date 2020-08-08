"Локомотив" подписал контракт с футболистом сборной Белоруссии Лисаковичем

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" подписал контракт с белорусским нападающим Виталием Лисаковичем. В субботу игрок был представлен на встрече с болельщиками "Локомотива", которая проходит на "РЖД-Арене".

Как сообщает пресс-служба железнодорожников, соглашение с 22-летним игроком рассчитано на четыре года. Игрок будет выступать под 88-м номером.

На встрече с болельщиками игрок заявил, что ставит перед собой цель стать чемпионом Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

До перехода в "Локомотив" Лисакович выступал за солигорский "Шахтер", который является лидером текущего сезона чемпионата Белоруссии. Лисакович провел в сезоне 35 матчей в разных турнирах, забил 14 мячей и отдал шесть голевых передач.

Лисакович выступал в Хорватии, представляя вторую команду загребского "Динамо", а также "Рунеш" и "Вараждин". В составе сборной Белоруссии Лисакович провел пять встреч.

"Локомотив" стартует в новом сезоне РПЛ 11 августа гостевым матчем против казанского "Рубина".