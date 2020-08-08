Олимпийская сборная России обыграла "Сочи" в матче за Кубок будущего на Sochi Hockey Open

ТАСС, 8 августа. Олимпийская сборная России (игроки не старше 20 лет) со счетом 7:1 победила "Сочи" в матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open и завоевала Кубок будущего.

Заброшенными шайбами в составе сборной отметились Максим Грошев (10-я минута), Егор Спиридонов (11), Егор Афанасьев (28, 40), Владислав Фирстов (30), Матвей Гуськов (39) и Родион Амиров (55). У "Сочи" шайба на счету Антона Муравьева (50).

Олимпийская сборная в ходе турнира четыре раза встретилась с "Сочи", обыграв команду во всех встречах (6:0, 10:0, 4:2, 7:1). Сочинцы были вынуждены провести весь турнир молодежным составом из-за случаев заражения коронавирусом в основной команде. В связи с тем, что обе команды выступали молодежными составами, организаторы по ходу турнира учредили новый трофей - Кубок будущего.

Кубок Sochi Hockey Open будет разыгран позднее в матче между петербургским СКА и ярославским "Локомотивом".

Все матчи турнира проходят на ледовой арене "Шайба" в Адлере.