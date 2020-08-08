Маурицио Сарри уволен с поста главного тренера "Ювентуса"

"Клуб хотел бы поблагодарить тренера за то, что он вписал новую страницу в историю "Ювентуса", одержав девятую победу в чемпионате страны подряд, что стало кульминацией в личном пути", - говорится в сообщении.

В пятницу "Ювентус" дома обыграл французский "Лион" со счетом 2:1, но не сумел выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов из-за правила выездного гола. Первая встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу "Лиона".

Сарри возглавил команду перед началом сезона-2019/20, на тот момент в его активе был лишь один трофей - победа с английским "Челси" в Лиге Европы (2018). Специалист возглавлял английский клуб также на протяжении сезона. Под руководством Сарри "Ювентус" сумел выиграть с преимуществом в одно очко чемпионат страны, в финале Кубка Италии команда уступила в серии 11-метровых "Наполи" (0:0, 2:4 по пенальти), в Лиге чемпионов до прихода Сарри "Ювентус" на протяжении двух предыдущих сезонов доходил до четвертьфинала.

Сарри 61 год. Помимо "Ювентуса" и "Челси", он работал в ряде итальянских клубов, с 2015 по 2018 год возглавлял "Наполи". Под его руководством неаполитанцы дважды становились вторыми в чемпионате Италии (2015/16, 2017/18) и один раз - третьими (2016/17). В 2016 году Сарри был награжден призом "Золотая скамья", вручаемым лучшему тренеру чемпионата Италии.