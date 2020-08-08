Чемпион ОИ по современному пятиборью Лесун из-за травмы может пропустить сезон-2020

Пандемия коронавируса внесла серьезные изменения в спортивный календарь пятиборцев. На год оказались перенесенными Олимпийские игры в Токио, чемпионаты мира и Европы были отменены, как и сентябрьский Кубок Кремля. Федерация современного пятиборья России планирует провести в первый месяц осени чемпионат России.

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Травма ноги не дает возможности победителю Игр-2016 по современному пятиборью Александру Лесуну полноценно тренироваться. Как рассказал ТАСС олимпийский чемпион, он готов пожертвовать остатком сезона ради качественной подготовки к Олимпиаде в Токио.

"Мне пока неизвестны даты проведения чемпионата России, - заметил Лесун. - Что касается меня, то мы вместе с остальными спортсменами ждем, когда полностью заработает центр пятиборья "Северный". Новая база великолепная, но я не знаю, как будет развиваться ситуация из-за пандемии. Готовлюсь пока самостоятельно на старой".

"У меня нет уверенности в том, что я буду выступать в этом сезоне. Меня опять беспокоит травма ноги, потому что из-за пандемии у нас долго не работали массажисты и мануальщики. Мне приходилось тренироваться без должного восстановления, поэтому есть травма. Если все в итоге будет хорошо, то тогда буду выступать, и наоборот", - сказал собеседник ТАСС.

Лесун сказал, что его основной задачей является качественная подготовка к Олимпиаде, ради которой он готов пожертвовать остатком этого сезона. "Я намереваюсь показать там самые крутые результаты. Главное, чтобы сами Игры состоялись", - заключил олимпийский чемпион.

Олимпийские Игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.