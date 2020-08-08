Крикунов назвал тяжелым календарь для московского "Динамо" на стартовом отрезке КХЛ

В сентябре "Динамо" проведет десять матчей, семь из которых на выезде. В стартовой встрече бело-голубые 5 сентября в гостях сыграют с "Авангардом". В первом месяце регулярного чемпионата команда Крикунова трижды встретится с московским "Спартаком".

"На старте сезона у нас достаточно тяжелый календарь, - отметил Крикунов. - Конечно, для нас лучше было бы начать с более простыми командами, чем с принципиальными соперниками. Но в этом году, мне кажется, особенно простых команд не будет. Надо играть, если будем хорошо играть, то ничего не повлияет".

Перед началом сезона "Динамо" было переведено из дивизиона Боброва в дивизион Тарасова, соперниками столичной команды по дивизиону станут ЦСКА, "Локомотив", а также минское и рижское "Динамо". "Я не думаю, что смена дивизиона как-то повлияет на нас, команды примерно одинаковые, особенно в начале сезона. Рижское "Динамо" сейчас неплохо комплектуется, думаю, что с Петерисом Скудрой это будет крепкая команда. Они и в прошлом сезоне неплохо играли, мы два раза удачно отскочили", - сказал Крикунов.

"Локомотив" в этом сезоне прибавит. Там будет играть наш игрок Андре Петерссон. Часто так бывает, что игрок, который уходит из команды, потом ей же и забивает. Правда, мы хотели его оставить, но так получилось", - заключил собеседник агентства.

Новый регулярный чемпионат КХЛ начнется 2 сентября матчем за Кубок открытия между ЦСКА и "Ак Барсом".