Матыцин отметил, что на День физкультурника люди приходили семьями

День физкультурника в России отмечают каждую вторую субботу августа. Московские Лужники в этом году стали центральной площадкой празднования. В этом году вместе с Днем физкультурника отмечался и Всероссийский олимпийский день.

"Все организовано очень хорошо, традиционно московский уровень организации. Мэрия, правительство Москвы, департамент спорта всегда являются инициаторами многих интересных идей, - сказал Матыцин. - Сегодня мы видели большое представительство очень многих видов спорта, и самое главное - ими увлекаются люди от мала до велика, до самого пожилого возраста, они приходят семьями. Вот это, наверное, основное содержание сегодняшнего праздника. Мы устали от времени, проведенного в пандемии, устали быть ограниченными в движении, в замкнутых рамках, и сегодняшний праздник стал возрождением к жизни".

Министр высказался и о безопасности проведения праздника. "Хорошая безопасность это тогда, когда каждый чувствует себя в безопасности и не видно того, кто ее обеспечивает. Сегодня мы абсолютно все чувствовали себя комфортно. И мы рады такому вниманию к этому событию", - отметил он.