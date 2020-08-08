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День физкультурника и Всероссийский олимпийский день

Матыцин отметил, что на День физкультурника люди приходили семьями

Московские Лужники в этом году стали центральной площадкой празднования
Глава ОКР Станислав Поздняков, помощник президента РФ Игорь Левитин и министр спорта РФ Олег Матыцин Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Глава ОКР Станислав Поздняков, помощник президента РФ Игорь Левитин и министр спорта РФ Олег Матыцин
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Главным достижением празднования Дня физкультурника является то, что люди приходили на него семьями. Такое мнение высказал журналистам министр спорта РФ Олег Матыцин.

День физкультурника в России отмечают каждую вторую субботу августа. Московские Лужники в этом году стали центральной площадкой празднования. В этом году вместе с Днем физкультурника отмечался и Всероссийский олимпийский день.

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"Все организовано очень хорошо, традиционно московский уровень организации. Мэрия, правительство Москвы, департамент спорта всегда являются инициаторами многих интересных идей, - сказал Матыцин. - Сегодня мы видели большое представительство очень многих видов спорта, и самое главное - ими увлекаются люди от мала до велика, до самого пожилого возраста, они приходят семьями. Вот это, наверное, основное содержание сегодняшнего праздника. Мы устали от времени, проведенного в пандемии, устали быть ограниченными в движении, в замкнутых рамках, и сегодняшний праздник стал возрождением к жизни".

Министр высказался и о безопасности проведения праздника. "Хорошая безопасность это тогда, когда каждый чувствует себя в безопасности и не видно того, кто ее обеспечивает. Сегодня мы абсолютно все чувствовали себя комфортно. И мы рады такому вниманию к этому событию", - отметил он.

Теги
Матыцин, Олег ВасильевичДень физкультурника и Всероссийский олимпийский день
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