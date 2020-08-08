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Олимпиада-2020 в Токио

Матыцин: российские спортсмены готовятся к стартам, не ставя под сомнение проведение Игр

Олимпиада в Токио должна пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Российские спортсмены продолжают подготовку к международным стартам, не ставя под сомнение проведение Олимпийских игр в Токио. Об этом журналистам рассказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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"Сложности создает календарь международных спортивных федераций. Мы пока планируем подготовку, не ставя под сомнение проведение Олимпийских игр, - сказал Матыцин. - Что касается виз для спортсменов, то вопрос будет решаться профессионально, в соответствии с законодательством, нормами, которые определены. Сейчас правительство РФ и Минспорт отрабатывают механизмы, чтобы минимизировать риски спортсменов, с учетом требований, которые в настоящее время обязательны к исполнению для защиты здоровья спортсменов".

"Они (спортсмены) смогут выехать, но мы зависим от ситуации, которая складывается в странах. Но я надеюсь, что скоро ситуация во всем мире нормализуется и что не будет никаких ограничений", - добавил министр спорта.

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Олимпиада-2020 в ТокиоМатыцин, Олег Васильевич
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