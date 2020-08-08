Матыцин: российские спортсмены готовятся к стартам, не ставя под сомнение проведение Игр

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Российские спортсмены продолжают подготовку к международным стартам, не ставя под сомнение проведение Олимпийских игр в Токио. Об этом журналистам рассказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.