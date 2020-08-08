Матыцин: российские спортсмены готовятся к стартам, не ставя под сомнение проведение Игр

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Российские спортсмены продолжают подготовку к международным стартам, не ставя под сомнение проведение Олимпийских игр в Токио. Об этом журналистам рассказал министр спорта РФ Олег Матыцин.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.
"Сложности создает календарь международных спортивных федераций. Мы пока планируем подготовку, не ставя под сомнение проведение Олимпийских игр, - сказал Матыцин. - Что касается виз для спортсменов, то вопрос будет решаться профессионально, в соответствии с законодательством, нормами, которые определены. Сейчас правительство РФ и Минспорт отрабатывают механизмы, чтобы минимизировать риски спортсменов, с учетом требований, которые в настоящее время обязательны к исполнению для защиты здоровья спортсменов".
"Они (спортсмены) смогут выехать, но мы зависим от ситуации, которая складывается в странах. Но я надеюсь, что скоро ситуация во всем мире нормализуется и что не будет никаких ограничений", - добавил министр спорта.