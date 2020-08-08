"Спартак-2" сыграл вничью с "Торпедо" в матче второго тура ФНЛ

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Московский "Спартак-2" на своем поле сыграл вничью со столичным "Торпедо" со счетом 1:1 в матче второго тура первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

В составе "Спартака-2" отличился Сильванус Нимели (44-я минута). За "Торпедо" забил Астемир Гордюшенко (32).

В прошлом сезоне, который был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса, "Торпедо" заняло четвертое место и из-за отмены стыковых матчей не сумело побороться за выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ). "Спартак-2" завершил первенство на 17-й строчке.

По итогам трех матчей "Спартак" занимает с четырьмя очками второе место. "Торпедо" идет 16-м, имея в активе один балл. В третьем туре ФНЛ "Спартак-2" 12 августа сыграет в гостях с томской "Томью", "Торпедо" в тот же день примет тольяттинский "Акрон".

Прошлый сезон ФНЛ был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса, участие в нем принимали 20 команд, в сезоне-2020/21 число клубов увеличилось до 22. Команды, которые займут первое и второе места, завоюют право выступить в РПЛ. Клубы, занявшие третье и четвертое места, поборются за путевки в элитный дивизион в стыковых матчах с командами РПЛ, финишировавшими на 14-й и 13-й строчках высшего дивизиона чемпионата России. В Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ) вылетят шесть команд, а в обратном направлении проследуют четыре клуба.