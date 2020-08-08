Пилот "Мерседеса" Боттас выиграл квалификацию Гран-при 70-летия "Формулы-1"

ТАСС, 8 августа. Финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас показал лучшее время по итогам квалификации пятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при 70-летия "Формулы-1". Этот Гран-при стал вторым кряду на трассе "Сильверстоун".

Лучший круг Боттас преодолел за 1 минуту 25,154 секунды. Второе место занял его партнер по команде, шестикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон (+0,063), третье - немец Нико Хюлькенберг из "Рейсинг Пойнт" (+0,928). Хюлькенберг заменил перед предыдущим этапом мексиканца Серхио Переса, который выбыл из-за заражения коронавирусом.

Россиянин Даниил Квят из "Альфа Таури" стартует в гонке с 16-й позиции. Его партнер по команде француз Пьер Гасли стал в квалификации седьмым.

Гонка второго британского этапа "Формулы-1" этого сезона состоится в воскресенье, начало - 16:10 мск.