Спорт вернулся в "Лужники". Москва отпраздновала День физкультурника и Олимпийский день

Организаторы праздника спорта постарались, чтобы он прошел при соблюдении необходимых мер безопасности всеми участниками и гостями мероприятия

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Масштабный спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника и Всероссийскому олимпийскому дню, прошел в субботу в московских "Лужниках". Организаторами мероприятия стали Министерство спорта РФ и Олимпийский комитет России (ОКР). Пандемия коронавируса на несколько месяцев оставила "Лужники" без спорта, однако в августе ситуация начала меняться. 2 августа по соседству с главной ареной страны прошел Московский полумарафон, а спустя шесть дней спорт вернулся непосредственно в "Лужники".

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Организаторы праздника спорта постарались, чтобы он прошел при соблюдении необходимых мер безопасности всеми участниками и гостями мероприятия. Время от времени со сцены звучали напоминания ведущего о необходимости ношения медицинских масок и соблюдения социальной дистанции. Всех любителей спорта, которые пришли в субботу в "Лужники", ждала насыщенная спортивно-развлекательная и культурная программы. Они могли посетить свыше 50 разных стендов и шатров, где были представлены различные олимпийские и неолимпийские виды спорта, и позаниматься на симуляторах и тренажерах. "Все было организовано очень хорошо, - сказал журналистам министр спорта Олег Матыцин. - Сегодня мы видели большое представительство очень многих видов спорта. И самое главное - ими увлекаются люди от мала до велика, они приходят семьями. Мы устали от времени, проведенного в пандемии, устали быть ограниченными в движении, быть в замкнутых рамках, и сегодняшний праздник стал возрождением к жизни".

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Глава спортивного ведомства в этот день сам несколько раз становился непосредственным участником события. Вскоре после церемонии открытия Матыцин на пару минут превратился в саночника, по предложению Федерации санного спорта России Наталии Гарт он сел на роликовые сани и проехал несколько метров с небольшого спуска. Затем Матыцин стал участником футбольного матча, в котором его команда (Минспорт РФ) со счетом 1:0 обыграла команду Администрации президента РФ. Игра проходила на главной арене "Лужников", где два года назад проходили матчи чемпионата мира по футболу. "Я пока еще под впечатлением - матч прошел дружно, главное - без травм. Этот матч символизирует ценности, что есть в нашей жизни - дружба, уважение к сопернику. Уникальные ощущения, уникальная энергия - играть на Большой спортивной арене. Чемпионат мира был как вчера, а ощущения те же - фантастическая энергия", - рассказал министр спорта. Губерниев не хуже Мяги Главной темой спортивного праздника стали Олимпийские игры в Москве, проходившие 40 лет назад. Спортивный телеведущий Дмитрий Губерниев в субботу оказался ничем не хуже известного советского певца Тыниса Мяги и так же задорно исполнил со сцены бессмертную песню "Олимпиада-80", которую подхватили многочисленные любители спорта, пришедшие в субботу в Лужники.

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В церемонии открытия олимпийской площадки приняли участие герои московских Игр. В их числе чемпионы Олимпиады-1980 волейболистка Любовь Козырева, стрелок Игорь Соколов, гимнаст Владимир Маркелов, пятиборец Анатолий Старостин, ватерполист Евгений Шаронов, велосипедист Юрий Каширин. К участникам праздника обратился помощник президента Российской Федерации, первый вице-президент ОКР Игорь Левитин, который зачитал приветственное письмо главы государства. Также на сцену поднялись сегодняшние герои спортивных арен, которые поздравили своих старших товарищей с юбилеем московской Олимпиады. "Стою на этой сцене и радуюсь тому, что сегодня впервые за всю нашу историю олимпийцам, физкультурникам удалось собраться вместе в один день в одном месте, - сказал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. - Мы не смогли проводить отсюда нашу сборную на Игры 2020 года (они были перенесены в связи с пандемией коронавируса - прим. ТАСС), но мы обязательно сделаем это в следующем году. В том же составе снова придем на эти площадки".

"Сегодня очень классный и позитивный праздник, люди ходят с приподнятым настроением. Очень здорово, что столько любителей спорта сегодня пришли в Лужники. Я была очень рада увидеть столько профессиональных спортсменов. Приятно, что ко мне подходят люди и узнают меня, все очень здорово", - поделилась с ТАСС впечатлениями от увиденного бронзовый призер ОИ-2014 по скелетону Елена Никитина. К собравшимся также обратился бывший глава ОКР, в прошлом член Международного олимпийского комитета (МОК) Виталий Смирнов. "За почти 70-летнюю историю участия наших спортсменов в Играх много славных страниц писано, много прекрасных Олимпиад мы видели. Но московская для нас всех является особенной, несмотря на попытки испортить ее, политику, которая вмешалась, это была блестяще организованная и проведенная Олимпиада, - отметил Смирнов. - Наши спортсмены установили 74 олимпийских и 36 мировых рекордов, здесь, на этих площадках, проходили замечательные соревнования". Команда Легкова проиграла, но сам он получил огромное удовольствие В этот день в футбол играли не только чиновники. Параллельно проходил матч, в котором играли представители летних и зимних видов спорта. В упорном противостоянии победу одержали "летники" со счетом 5:4.

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