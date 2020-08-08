{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Олимпийская чемпионка по гандболу 2016 года Близнова завершила карьеру

Спортсменка планирует начать тренерскую карьеру
Ирина Близнова Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Ирина Близнова
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 8 августа. Чемпионка Олимпийских игр 2016 года гандболистка Ирина Близнова объявила о завершении карьеры. Об этом сообщает пресс-служба тольяттинской "Лады".

Близновой 33 года. Гандболистка, выступавшая на протяжении карьеры за "Ладу", объяснила свое решение тем, что не сумела договориться с клубом о новом контракте.

На эту тему
Гандболистка Вяхирева претендует на звание лучшего игрока года по версии IHF

"На сегодня ситуация такова, что мой контракт, который заключался по системе "один плюс один", настало время пересматривать, и с клубным руководством в его условиях нам не удалось сойтись. У меня лично было желание продолжать играть. Со своим больным коленом готова была еще помучиться, но к решению, которое бы всех устроило, мы с клубом не пришли", - рассказала Близнова.

Близнова также сообщила, что планирует начать тренерскую карьеру.

Она была капитаном олимпийской сборной России, завоевавшей золото Игр в Рио-де-Жанейро. Также в активе Близновой серебряная медаль Олимпиады в Пекине 2008 года и две победы на чемпионатах мира (2005, 2007). На клубном уровне Близнова в составе "Лады" выиграла Кубок ЕГФ, три чемпионата России (2005, 2006, 2008) и один кубок страны (2006), а также вышла в финал Лиги чемпионов (2007).

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Зимние олимпийские виды спорта
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ильиных присоединилась к команде Плющенко
Спортсменка уже приступила к работе в команде тренеров группы Плющенко
Читать полностью