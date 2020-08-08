Олимпийская чемпионка по гандболу 2016 года Близнова завершила карьеру

Близновой 33 года. Гандболистка, выступавшая на протяжении карьеры за "Ладу", объяснила свое решение тем, что не сумела договориться с клубом о новом контракте.

"На сегодня ситуация такова, что мой контракт, который заключался по системе "один плюс один", настало время пересматривать, и с клубным руководством в его условиях нам не удалось сойтись. У меня лично было желание продолжать играть. Со своим больным коленом готова была еще помучиться, но к решению, которое бы всех устроило, мы с клубом не пришли", - рассказала Близнова.

Близнова также сообщила, что планирует начать тренерскую карьеру.

Она была капитаном олимпийской сборной России, завоевавшей золото Игр в Рио-де-Жанейро. Также в активе Близновой серебряная медаль Олимпиады в Пекине 2008 года и две победы на чемпионатах мира (2005, 2007). На клубном уровне Близнова в составе "Лады" выиграла Кубок ЕГФ, три чемпионата России (2005, 2006, 2008) и один кубок страны (2006), а также вышла в финал Лиги чемпионов (2007).