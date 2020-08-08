{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ильиных присоединилась к команде Плющенко

Спортсменка уже приступила к работе в команде тренеров группы Плющенко
Елена Ильиных Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Елена Ильиных
© Михаил Метцель/ТАСС

ТАСС, 8 августа. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2014 года в командных соревнованиях Елена Ильиных присоединилась к команде тренеров группы Евгения Плющенко. Об этом Плющенко сообщил в своем аккаунте в Instagram.

Ранее в группу Плющенко перешли воспитанницы тренера Этери Тутберидзе - чемпионка Европы Алена Косторная и бронзовый призер европейского первенства Александра Трусова.

"Я очень рад, что к моей команде присоединилась и уже приступила к работе олимпийская чемпионка Сочи Елена Ильиных", - написал Плющенко.

Ильиных 26 лет. Она является олимпийской чемпионкой 2014 года в командных соревнованиях и бронзовым призером Игр в Сочи в танцах на льду. Также в ее активе две серебряные и одна бронзовая награды чемпионатов Европы.

Теги
Плющенко, Евгений ВикторовичЗимние олимпийские виды спорта
Футбол в России
ЦСКА обыграл "Химки" в матче открытия нового сезона РПЛ
Встреча завершилась со счетом 2:0
Читать полностью