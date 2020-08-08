Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ильиных присоединилась к команде Плющенко

ТАСС, 8 августа. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2014 года в командных соревнованиях Елена Ильиных присоединилась к команде тренеров группы Евгения Плющенко. Об этом Плющенко сообщил в своем аккаунте в Instagram.

"Я очень рад, что к моей команде присоединилась и уже приступила к работе олимпийская чемпионка Сочи Елена Ильиных", - написал Плющенко.

Ильиных 26 лет. Она является олимпийской чемпионкой 2014 года в командных соревнованиях и бронзовым призером Игр в Сочи в танцах на льду. Также в ее активе две серебряные и одна бронзовая награды чемпионатов Европы.