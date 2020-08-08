Гончаренко: у ЦСКА не было форварда с такой манерой игры, как у Гайча

ХИМКИ /Московская область/, 8 августа. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко считает, что у команды не было такого нападающего по стилю, как Адольфо Гайч. Об этом он рассказал журналистам.

В матче первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги ЦСКА обыграл "Химки" со счетом 2:0. Новичок команды 21-летний аргентинец Гайч вышел на поле на 84-й минуте.

"Такого нападающего у нас не было. Он хорошо работает спиной к воротам, достаточно быстро действует на пространстве, агрессивно действует в штрафной при завершении, - сказал тренер. - Если мы его покупаем за большие деньги, то все качества, которые у него есть, нам подходят".