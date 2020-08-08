Британец Айлотт выиграл первую гонку этапа "Формулы-2" в Великобритании

ТАСС, 8 августа. Британский пилот команды UNI-Virtuosi Каллум Айлотт стал победителем первой гонки пятого этапа серии "Формула-2", который проходит в Великобритании.
Второе место занял датчанин Кристиан Лундгор из ART, третьим стал британец Джек Эйткен (Campos).
Россиянин Никита Мазепин (Hitech GP) финишировал четвертым, пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман, выступающий за команду Prema, стал восьмым, Артем Маркелов (BWT HWA Racelab) - 19-м.
Партнер Шварцмана по команде и сын семикратного чемпиона "Формулы-1" немца Михаэля Шумахера Мик Шумахер занял в гонке седьмое место.
Вторая гонка этапа пройдет в воскресенье.