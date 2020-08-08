Британец Айлотт выиграл первую гонку этапа "Формулы-2" в Великобритании

Футбол в России

ФК "Химки" рассчитывает решить проблемы с очередями к матчу с "Ахматом" 22 августа

Перед матчем первого тура чемпионата России с ЦСКА у входа на стадион образовались очереди, поскольку система пропуска не принимала электронные билеты, которые приходилось распечатывать

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