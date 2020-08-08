Гунько: ЦСКА не позволял футболистам "Химок" создавать моменты у своих ворот

ХИМКИ /Московская область/, 8 августа. /ТАСС/. Футболисты московского ЦСКА не позволяли игрокам подмосковных "Химок" создавать большое количество моментов у своих ворот. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер "Химок" Дмитрий Гунько.

"К сожалению, многое не получилось из того, что планировали. Мы понимаем, что соперник высокого класса, и мы не смогли ответить быстрыми атаками на его давление. Мы пропустили быстрый гол, а гол в раздевалку совсем испортил наши планы. Мы могли за счет хорошего функционального состояния давить, что и показала концовка игры", - отметил Гунько.

Также главный тренер подмосковной команды рассказал о причинах отсутствия защитников команды Евгения Гапона и Александра Филина. "У Гапона была операция на мениске, он приступает к восстановлению, Филин получил небольшое повреждение задней поверхности бедра, поэтому их сегодня не было. Сегодня имели место несогласованные действия в той зоне, в которой они обычно играют", - сказал Гунько.

"Моменты были у наших ворот, мы старались подниматься выше, но соперник не позволял много сделать. Мы искали пути к чужим воротам и, в конце концов, создавали моменты, было попадание в штангу, и в середине первого тайма был неплохой момент", - добавил наставник "Химок".

В следующем туре ЦСКА 15 августа на своем поле сыграет с "Тамбовом". "Химки" днем ранее встретятся на выезде с "Сочи".