ФК "Химки" может подписать контракты с двумя-тремя новичками в ближайшие две недели

МОСКВА, 8 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Два-три новых игрока могут прийти в футбольный клуб "Химки" в ближайшие две недели. Об этом ТАСС рассказал министр спорта Московской области Роман Терюшков.

"Химки" в субботу впервые с 2009 года сыграли в высшем дивизионе чемпионата России. Подмосковный клуб дома уступил ЦСКА со счетом 0:2.

"Селекция у нас идет. Сейчас мы рассматриваем ряд игроков, которые у нас есть, разговариваем об условиях, в ближайшие две недели мы двух-трех игроков должны подписать, - сказал Терюшков. - Мы говорим об аренде, это могут быть и свободные агенты, смотрим не только на российский рынок. Работаем в этом направлении, так как хотелось бы иметь скамейку подлиннее. Это все-таки премьер-лига, сезон длинный - в первой его половине необходимо 19 туров сыграть".