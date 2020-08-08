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Футбол в России

ФК "Химки" может подписать контракты с двумя-тремя новичками в ближайшие две недели

По словам министра спорта Московской области Романа Терюшкова, хотелось бы иметь скамейку подлиннее
Министр спорта Московской области Роман Терюшков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Министр спорта Московской области Роман Терюшков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 8 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Два-три новых игрока могут прийти в футбольный клуб "Химки" в ближайшие две недели. Об этом ТАСС рассказал министр спорта Московской области Роман Терюшков.

"Химки" в субботу впервые с 2009 года сыграли в высшем дивизионе чемпионата России. Подмосковный клуб дома уступил ЦСКА со счетом 0:2.

"Селекция у нас идет. Сейчас мы рассматриваем ряд игроков, которые у нас есть, разговариваем об условиях, в ближайшие две недели мы двух-трех игроков должны подписать, - сказал Терюшков. - Мы говорим об аренде, это могут быть и свободные агенты, смотрим не только на российский рынок. Работаем в этом направлении, так как хотелось бы иметь скамейку подлиннее. Это все-таки премьер-лига, сезон длинный - в первой его половине необходимо 19 туров сыграть".

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