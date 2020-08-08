Терюшков: арендованный у "Локомотива" Идову хорошо вписался в игру "Химок"

МОСКВА, 8 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Новичок футбольного клуба "Химки" защитник Брайан Идову сыграл с минимальным количеством ошибок в матче первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги против ЦСКА. Об этом ТАСС рассказал министр спорта Московской области Роман Терюшков.
"Химки" уступили в первом туре нового сезона чемпионата России ЦСКА со счетом 0:2. Идову был взят в аренду подмосковным клубом у "Локомотива" до конца сезона и провел в субботу весь матч.
"Во втором тайме, как мне кажется, наша команда смотрелись неплохо. Понятно, что играли против ЦСКА, который всегда рассчитывает на чемпионство, но, думаю, дадим бой "Сочи" и "Тамбову". У нас еще травмированы два защитника, [Александр] Филин и [Евгений] Гапон, у Филина срок восстановления - две недели, у Гапона, наверное, месяц. В любом случае сложно играть без двух центральных защитников", - сказал министр.
"Идову очень хорошо отработал на левом фланге, у него минимальное количество ошибок, очень хорошо вписался в команду. Мне он лично очень понравился, по количеству полезных действий с его стороны вообще не было никаких нареканий", - добавил он.
В следующем туре "Химки" сыграют на выезде с "Сочи" 14 августа.