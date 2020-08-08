Терюшков: арендованный у "Локомотива" Идову хорошо вписался в игру "Химок"

"Химки" уступили в первом туре нового сезона чемпионата России ЦСКА со счетом 0:2. Идову был взят в аренду подмосковным клубом у "Локомотива" до конца сезона и провел в субботу весь матч.

МОСКВА, 8 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Новичок футбольного клуба "Химки" защитник Брайан Идову сыграл с минимальным количеством ошибок в матче первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги против ЦСКА. Об этом ТАСС рассказал министр спорта Московской области Роман Терюшков.

"Во втором тайме, как мне кажется, наша команда смотрелись неплохо. Понятно, что играли против ЦСКА, который всегда рассчитывает на чемпионство, но, думаю, дадим бой "Сочи" и "Тамбову". У нас еще травмированы два защитника, [Александр] Филин и [Евгений] Гапон, у Филина срок восстановления - две недели, у Гапона, наверное, месяц. В любом случае сложно играть без двух центральных защитников", - сказал министр.

"Идову очень хорошо отработал на левом фланге, у него минимальное количество ошибок, очень хорошо вписался в команду. Мне он лично очень понравился, по количеству полезных действий с его стороны вообще не было никаких нареканий", - добавил он.

В следующем туре "Химки" сыграют на выезде с "Сочи" 14 августа.