"Локомотив" обыграл СКА в финале предсезонного турнира Sochi Hockey Open

ТАСС, 8 августа. Ярославский "Локомотив" обыграл петербургский СКА со счетом 3:2 в финальном матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open.

Голами в составе ярославцев отличились Александр Дарьин (31-я и 60-я минуты) и Владимир Ткачев (50). У СКА шайбы забросили Линден Вэй (37) и Антон Бурдасов (44).

На турнире в Сочи "Локомотив" и СКА провели между собой четыре матча. Первые две игры остались за петербуржцами (6:0, 6:2), последние две - за ярославцами (6:2, 3:2).

В турнире также участвовали "Сочи" и олимпийская сборная России (игроки не старше 20 лет), они боролись за Кубок будущего, который был учрежден специально для данного розыгрыша в силу того, что сочинцам пришлось провести весь турнир молодежным составом из-за случаев заражения коронавирусом в основной команде. Все четыре матча в этом противостоянии выиграла сборная России (6:0, 10:0, 4:2, 7:1).

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 2 сентября.