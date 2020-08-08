Российский боец Олейник заявил, что не испытывает негатива к своему сопернику Льюису

ТАСС, 8 августа. Российский боец Алексей Олейник заявил, что не испытывает негатива к своему сопернику в предстоящем поединке американцу Деррику Льюису. Комментарий бойца приводит "Газета.Ru".

Перед боем с Олейником Льюису по ошибке доставили бокс с едой россиянина, после чего Льюис выложил видео на своей странице в Instagram, на котором плюнул в нее.

"Я не оцениваю Льюиса с точки зрения человеческих качеств, он меня интересует как боец. Естественно, обниматься к нему не кинусь, но и негатива тоже нет, это работа, которую мы делаем. Я действительно говорил, что хочу подраться ради кайфа, но какого-то огромного удовольствия от боев я не получаю. Это было в первых поединках, сейчас это тяжелый труд", - рассказал Олейник.

Поединок Льюиса и Олейника возглавит турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе. Бой состоится в ночь с 8 на 9 августа.

В активе 43-летнего Олейника 59 побед, 13 поражений и одна ничья. В послужном списке 35-летнего Льюиса 23 победы и семь поражений, еще один бой признан несостоявшимся. В октябре 2018 года Льюис нокаутировал россиянина Александра Волкова.