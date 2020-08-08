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В Чечне установили мировые рекорды в отжиманиях на брусьях и упражнениях на пресс

Мероприятие приурочили к Всероссийскому олимпийскому дню

ГРОЗНЫЙ, 8 августа. /ТАСС/. Юные спортсмены из Чечни установили мировые рекорды в отжиманиях на брусьях и в упражнениях на пресс. Фиксация рекордов прошла в студии чеченской телерадиокомпании "Грозный" в присутствии главного редактора Книги рекордов России Станислава Коненко и министра республики по физической культуре и спорту Хамзата Кадырова.

"Сегодня были установлены два новых мировых рекорда в двух категориях: отжимания на брусьях за два часа среди мальчиков, а также подъем туловища за два часа среди мальчиков 10 лет", - сказал Коненко.

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Арби Якубов отжался 551 раз на брусьях за два часа. Рекорд по поднятию туловища из положения лежа за два часа с результатом 2 780 повторений установил Магомед Дукуев.

Мероприятие приурочили к Всероссийскому олимпийскому дню, который ежегодно отмечается 8 августа.

В июле 2019 года шестилетний Рахим Куриев из Чечни побил два мировых рекорда, отжавшись 4618 раз - "наибольшее количество отжиманий от пола за два часа в мире среди мальчиков 6 лет с результатом 4183 повторения" и второй рекорд - "наибольшее количество отжиманий от пола за один подход мальчиками шести лет с результатом 4618 повторений". В августе того же года новый мировой рекорд по отжиманиям от пола установил Якубов.

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