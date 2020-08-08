В Чечне установили мировые рекорды в отжиманиях на брусьях и упражнениях на пресс

ГРОЗНЫЙ, 8 августа. /ТАСС/. Юные спортсмены из Чечни установили мировые рекорды в отжиманиях на брусьях и в упражнениях на пресс. Фиксация рекордов прошла в студии чеченской телерадиокомпании "Грозный" в присутствии главного редактора Книги рекордов России Станислава Коненко и министра республики по физической культуре и спорту Хамзата Кадырова.

"Сегодня были установлены два новых мировых рекорда в двух категориях: отжимания на брусьях за два часа среди мальчиков, а также подъем туловища за два часа среди мальчиков 10 лет", - сказал Коненко.