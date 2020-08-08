Терюшков: очереди при входе на матч РПЛ в Химках возникали из-за измерения температуры

МОСКВА, 8 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Министр спорта Московской области Роман Терюшков объяснил очереди при входе на "Арену-Химки" на матч первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги "Химки" - ЦСКА тем, что болельщикам мерили температуру, а также тем, что не все из них заранее подготовили маски. Об этом Терюшков рассказал ТАСС.

В соцсетях сообщалось, что очереди были связаны, в частности, с тем, что система пропуска не принимала электронные билеты, которые приходилось распечатывать.

"Давно не было матчей премьер-лиги в Химках, новые болельщики не сталкивались с этой системой управления контролем доступа. Мы решим этот вопрос, к следующему матчу не будет никаких проблем, - сказал Терюшков. - Плюс у нас же измеряется термометрия, болельщики одевают маски при входе, это тоже время. Но мы проблем не видим, первая игра показала все минусы, мы их устраним".

Следующий домашний матч "Химки" проведут 22 августа против "Ахмата".