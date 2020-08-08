Андреа Пирло возглавил "Ювентус"

На этом посту 41-летний Пирло сменил Маурицио Сарри, об уходе которого было объявлено в субботу. Соглашение с ним рассчитано до 30 июня 2022 года. Ранее Пирло не работал в должности главного тренера взрослых команд. 30 июля он был назначен главным тренером молодежной команды "Ювентуса".

ТАСС, 8 августа. Чемпион мира по футболу 2006 года Андреа Пирло стал главным тренером итальянского "Ювентуса. Об этом сообщает пресс-служба клуба

В пятницу "Ювентус" дома обыграл французский "Лион" со счетом 2:1, но не сумел выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов из-за правила выездного гола. Первая встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу "Лиона".

Сарри возглавил команду перед началом сезона-2019/20, на тот момент в его активе был лишь один трофей - победа с английским "Челси" в Лиге Европы (2018). Специалист возглавлял английский клуб также на протяжении сезона. Под руководством Сарри "Ювентус" сумел выиграть с преимуществом в одно очко чемпионат страны, в финале Кубка Италии команда уступила в серии 11-метровых "Наполи" (0:0, 2:4 по пенальти), в Лиге чемпионов до прихода Сарри "Ювентус" на протяжении двух предыдущих сезонов доходил до четвертьфинала.

Пирло в качестве игрока выступал за "Ювентус" с 2011 по 2015 год, также он играл за "Брешию", "Интер", "Реджину", "Милан" и "Нью-Йорк Сити". Он является шестикратным чемпионом Италии, двукратным обладателем Кубка страны, трехкратным - Суперкубка Италии, двукратным победителем Лиги чемпионов, двукратным обладателем Суперкубка УЕФА, победителем клубного чемпионата мира. В составе сборной Италии он выиграл чемпионат мира 2006 года, завоевал серебро чемпионата Европы - 2012, бронзу Кубка конфедераций - 2013.