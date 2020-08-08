"Кызылташ" разгромил "Евпаторию" в 24-м туре чемпионата Крыма по футболу

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 августа. /ТАСС/. "Кызылташ" со счетом 6:0 обыграл "Евпаторию" в 24-м туре чемпионата премьер-лиги Крымского футбольного союза (КФС). Мячи на счету Дениса Малышева (3-я и 45-я минуты), Владислава Алексина (16), Даниила Наговицина (50, 52) и Андрея Маматюка (80).

2 августа "Евпатория" за пять туров до окончания чемпионата Крыма по футболу завоевала титул чемпиона.

Результаты других матчей тура: "Океан" - "ТСК-Таврия" - 1:2, "Фаворит-ВД Кафа" - "Севастополь" - 1:3, "Крымтеплица" - "Инкомспорт" - 4:0.

Положение в турнирной таблице: "Евпатория" (60 очков), "Крымтеплица" (44), "Севастополь" (43), "ТСК-Таврия" (39), "Кызылташ" (34), "Океан" (18), "Инкомспорт" (18), "Фаворит - ВД Кафа" (14).

Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба "ТСК-Таврия", в сезоне-2016/17 чемпионом стал "Севастополь", в сезоне-2017/18 - "Евпатория", в сезоне-2018/19 - "Севастополь".

Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций, он был официально зарегистрирован в июле 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова. Турнир проходит в четыре круга (28 туров).