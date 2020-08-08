Карпин: футболисты "Ростова" должны прибавлять в игре в атаке

ТАСС, 8 августа. Игроки футбольного клуба "Ростов" в матче первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Тамбова" хорошо сыграли в обороне, но должны прибавлять в атаке. Такое мнение высказал главный тренер "Ростова" Валерий Карпин, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

"Я думаю, сейчас оценивать игру и рассуждать не надо, - сказал Карпин. - У наших ворот не было большого количества моментов, поэтому в обороне нормально сыграли, в атаке надо прибавлять. В целом хочу поздравить ребят, большое количество времени не выигрывали, первая игра - был мандраж предсезонный. В атаке не хватило правильных действий против массированной обороны, много моментов против "Тамбова" особо ни у кого нет, стандарты надо было лучше использовать, и моменты можно было создавать, если бы правильно располагались на поле".

В следующем туре "Ростов" примет санкт-петербургский "Зенит", а "Тамбов" в гостях встретится с московским ЦСКА. Обе встречи пройдут 15 августа.