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ПФЛ отменила два матча "Носты" из-за случаев заражения коронавирусом в команде

В первых двух турах нового сезона команда из Новотроицка должна была встретиться с "Динамо-Барнаулом" и "Новосибирском"
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© Александр Щербак/ТАСС

ТАСС, 8 августа. Два стартовых матча футбольного клуба "Носта" из Новотроицка в первенстве Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) отменены из-за случаев инфицирования коронавирусом в команде. Об этом сообщает пресс-служба ПФЛ.

В первых двух турах нового сезона ПФЛ "Носта" должна была встретиться с "Динамо-Барнаулом" (9 августа) и с "Новосибирском" (12 августа).

Отмечается, что у нескольких футболистов "Носты" был выявлен коронавирус. Территориальный орган Роспотребнадзора запретил участие команды в матчах.

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