Худяков: футболисты "Тамбова" не заслуживали поражения в матче с "Ростовом"

"Мы вкатываемся, очко обязаны были брать, на поражение не наиграли. У нас обновилась команда, игровые связи слабые. Игра была на ничью, кроме момента, когда "Ростов" забил нам с рикошета. Больше опасных моментов я не могу вспомнить", - сказал Худяков.

"Ростов" - более сыгранная команда, они только точечно усилились. У нас же проблемы с линией защиты, так как очень сильно обновилась. Тяжело было ребятам сыграться", - добавил он.

В следующем туре "Ростов" 15 августа примет санкт-петербургский "Зенит".