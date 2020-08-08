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Футбол в России

Худяков: футболисты "Тамбова" не заслуживали поражения в матче с "Ростовом"

Встреча 1-го тура РПЛ завершилась со счетом 0:1

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Игроки футбольного клуба "Тамбов" не заслуживали поражения в матче Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Ростовом". Такое мнение ТАСС высказал спортивный директор тамбовского клуба Павел Худяков.

"Тамбов" уступил в первом туре чемпионата России "Ростову" со счетом 0:1. Матч проходил в Саранске.

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"Мы вкатываемся, очко обязаны были брать, на поражение не наиграли. У нас обновилась команда, игровые связи слабые. Игра была на ничью, кроме момента, когда "Ростов" забил нам с рикошета. Больше опасных моментов я не могу вспомнить", - сказал Худяков.

"Ростов" - более сыгранная команда, они только точечно усилились. У нас же проблемы с линией защиты, так как очень сильно обновилась. Тяжело было ребятам сыграться", - добавил он.

В следующем туре "Ростов" 15 августа примет санкт-петербургский "Зенит".

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